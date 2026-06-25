Zaragoza (PSC) critica que la causa contra Zapatero s'estigui instruint als mitjans

MADRID 25 juny (EUROPA PRESS) -
El coordinador del PSC al Congrés, José Zaragoza, ha criticat aquest dijous que la causa contra l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero s'estigui instruint als mitjans de comunicació. "Això és una caça", ha denunciat.
Així ha respost, als passadissos de la cambra baixa, preguntat per les noves informacions que apunten a que Zapatero va cobrar 200.000 euros per influir a favor d'una empresa peruana davant el Govern de Bolívia, segons un informe que la UDEF ha aportat al cas Plus Ultra.
Zaragoza ha subratllat que els socialistes sempre han dit que "cal confiar en la justícia i que la justícia també protegeixi la presumpció d'innocència i les persones" per denunciar que la causa s'està instruint als mitjans de comunicació.
EL FISCAL GENERAL CONDEMNAT SENSE PROVES
"Aquí hem tingut un fiscal general de l'Estat condemnat sense proves perquè deien que havia filtrat una cosa sense poder-ho demostrar i alhora s'estan filtrant en directe informacions que afecten les persones, la seva vida personal --ha argüït--. Una cosa són les instruccions judicials i una altra convertir-ho en una caça a la persona".
Zaragoza ha conclòs dient que el que s'ha de demanar a la justícia és garanties per als investigats perquè "de vegades fa l'efecte que la Constitució no s'està respectant".