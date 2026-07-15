Zaragoza (PSC) afirma que "l'únic delicte" de David Sánchez és ser germà de Pedro Sánchez

A. Pérez Meca - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -
El diputat del PSC al Congrés José Zaragoza ha assegurat que "l'únic delicte que ha comès" David Sánchez és ser germà del president del Govern central, Pedro Sánchez, després de ser condemnat dimarts a nou anys d'inhabilitació per cooperació per a la prevaricació.
En una entrevista aquest dimecres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, Zaragoza ha assegurat que confia en l'absolució del germà del president, ja que considera que "llegint la interlocutòria queda clar que se l'ha condemnat sense proves directes".
Ha sostingut que confia en la justícia i que "hi ha moltes sentències que en primera instància han estat condemnatòries" i després han passat a ser absolutòries en instàncies superiors.
El diputat socialista també veu "una persecució, una investigació prospectiva, una recerca de qualsevol cosa" en el procés judicial del jutge Juan Carlos Peinado a la dona del president del Govern central, Begoña Gómez.
"Tot ciutadà que miri amb fredor aquests processos pot veure que el comportament que s'ha tingut no són uns comportaments normals", ha afegit.