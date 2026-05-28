Zaragoza (PSC) està "absolutament tranquil" amb que la campanya del 2024 no es va finançar il·legalment

EUROPA PRESS/M.FERNÁNDEZ. POOL - Europa Press
BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
El diputat del PSC al Congrés José Zaragoza s'ha mostrat "absolutament tranquil" amb que la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024 no es va finançar il·legalment després que l'Audiència Nacional, que instrueix el cas Leire Díez, hagi sol·licitat a la Unitat Central Operativa (UCO) que en requereixi al PSOE tota la documentació.
En una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 ha expressat que la informació ja va ser entregada a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i que és "pública", i ha expressat que s'ha de confiar en la justícia i ser transparents.
Preguntat per si el partit ha de destituir la gerent del partit, Ana María Fuentes, després de la seva imputació en la causa que ja investigava l'exmilitant socialista Leire Díez i en la qual ara també s'indaga si hi va haver una trama per desestabilitzar causes judicials sobre la formació, ha expressat que "depèn" del que se li imputi i ha afirmat que ara com ara són indicis.
Ha assegurat que la legislatura ha de continuar perquè la política del Govern central "beneficia" la ciutadania i ha comparat la resposta del PSOE a la del PP amb els casos de corrupció i de presumpta corrupció, en què ha assenyalat que el PP tapava els casos.
Preguntat per si aquest és el pitjor moment del Govern central en els 7 anys de legislatura, ho ha afirmat i ha puntualitzat que no és el pitjor "dels últims 40 anys".