Eduardo Zaplana, condemnat a 10 anys i cinc mesos de presó pel cas Erial

VALÈNCIA 15 oct. (EUROPA PRESS) -

La secció quarta de l'Audiència Provincial de València ha condemnat a penes que sumen deu anys i cinc mesos de presó l'exministre i expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana pel cas Erial, un procés en el qual s'ha jutjat el cobrament de comissions derivades de les concessions de les ITV i el pla eòlic valencià.

La sala el considera autor dels delictes de prevaricació, suborn, falsedat i blanqueig de capitals i li imposa 17 anys i 10 mesos d'inhabilitació per a l'ocupació de càrrec públic, tres més per a l'exercici de la seva professió i multes per un import superior als 25 milions d'euros, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

No obstant això, el tribunal absol l'expresident de la Generlaitat Valenciana del delicte de grup criminal però decreta el comís de diferents béns i quanties intervingudes durant la instrucció de la causa.

La sala també condemna sis acusats més a penes que oscil·len entre un any i tres mesos i set anys i mig de presó per prevaricació, suborn, falsedat i blanqueig de capitals. Es tracta dels empresaris Vicente i José Cotino i Francisco Pérez López; l'advocat i assessor fiscal Francisco Grau; l'ex-cap de gabinet de l'expresident, Juan Francisco García, i l'amic de Zaplana que va actuar com el seu testaferro, Joaquín Barceló.

Els vuit acusats restants han estat absolts després que la Fiscalia retirés l'acusació per a tres d'ells o en no apreciar proves que sustentin una condemna. Entre ells figura el també expresident de la Generalitat Valenciana José Luis Olives. La sentència, que consta de 364 pàgines, no és ferma i pot ser recorreguda en cassació davant el Tribunal Suprem.