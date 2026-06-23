Zapatero veu motius de nul·litat en els dispositius analitzats que van servir per imputar-lo en el cas Plus Ultra

MADRID 23 juny (EUROPA PRESS) -
L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero sosté que hi ha motius per anul·lar la causa contra ell per la manera d'analitzar dos dispositius que el jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas Plus Ultra, José Luis Calama, entén rellevants: un disc dur intervingut a un advocat i el telèfon mòbil d'un exdirectiu de l'aerolínia facilitat pels Estats Units.
Així ho ha fet saber l'exlíder socialista en diversos escrits, als quals ha tingut accés Europa Press, posteriors a la seva declaració investigat com a presumpte líder d'una xarxa de tràfic d'influències en el rescat de 53 milions d'euros a Plus Ultra durant la pandèmia.
D'una banda, Zapatero demana al jutge requerir a la Fiscalia Anticorrupció que indiqui la resolució judicial motivada que va autoritzar i habilitar l'anàlisi d'un disc dur confiscat a l'advocat Miguel Palomero, investigat en la causa, que contenia converses de Whatsapp i més documentació analitzada pels investigadors.
La defensa de l'expresident indica que no ha aconseguit trobar resolucions que autoritzessin de manera motivada Anticorrupció o la Policia Judicial perquè analitzessin el dispositiu.
Afegeix que, si no hi hagués una autorització en una resolució fonamentada, les garanties essencials del procediment es veurien "radicalment laminades" perquè les actuacions policials s'haurien fet sense "l'habilitació legal exigida per la Constitució", vulnerant els drets fonamentals, el secret de les comunicacions, la intimitat i la protecció de dades personals.
"Com a conseqüència del dèficit essencial de garanties, el contingut d'aquest dispositiu que va ser examinat per la UDEF i, en particular, les converses de Whatsapp analitzades, han de ser excloses del procediment", assenyala, per després afegir que podria promoure un incident de nul·litat si no existeix una resolució judicial habilitant.