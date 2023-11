Zapatero sosté que l'acord PSOE-Junts "és un gran pacte d'Estat" on hauria d'estar el PP

Afirma que serà sota un Govern central de Sánchez quan es veurà "una estabilització" de Catalunya dins d'Espanya



BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero ha sostingut que l'acord entre el PSOE i Junts per a la investidura del president en funcions i candidat socialista a la reelecció, Pedro Sánchez, "és un gran pacte d'estat en el qual hauria d'estar el PP".

En una entrevista d'aquest divendres a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, ha defensat l'acord ja que "sempre ha estat evident que era molt important la implicació dels partits nacionalistes en la governabilitat".

Ha valorat que l'acord suposa "un nou començament. Ara es comença a reconstruir. I això és el que es decisiu", i ha reivindicat al PSOE com el vèrtex integrador de les confrontacions territorials que es donen en l'Estat, textualment.

En aquest sentit, ha afirmat que va ser sota el seu Govern quan va acabar ETA i "serà sota un govern de Pedro Sánchez quan veurem una estabilització de l'Espanya diversa i específicament de Catalunya".

Respecte a la futura llei d'amnistia que contempla l'acord dels socialistes amb ERC i Junts, ha assenyalat que si bé provoca molt apassionament per ambdues parts, en les seves paraules, ha destacat que "el que té d'importància és la normalització del diàleg polític".

LEGISLATURA PER A LA "RACIONALITZACIÓ"

"Espero que el debat d'aquesta legislatura porti a una racionalització", ha dit l'expresident del PSOE, i ha augurat que si bé el PP ajudarà, ho farà a mig termini.

Ha sostingut que una de les millors coses que produirà l'acord és "que el PP començarà a coquetejar amb Junts", als quals veu a prop per raons ideològiques.

En preguntar-li per una possible declaració unilateral d'independència (DUI), la qual ERC i Junts no han descartat, ha assenyalat que no la contempla i ha instat a "posar iniciatives sobre la taula".

"L'Espanya democràtica propendeix a la unitat sustentada en el reconeixement de la diversitat nacional", ha apuntat Zapatero, per la qual ha proposat posar les comunitats nacionals en la mateixa línia del procés de formació de la voluntat de l'Estat a Europa, en les seves paraules.

En preguntar-li per la participació d'un mediador en el diàleg entre Catalunya i l'Estat, ha explicat que ha estat en processos amb mediadors i ha estat mediador, i ha apuntat que "no decideixen, però ajuden. Gairebé fan de confessor de les dues parts", i que si aquest a més té capacitat per proposar idees, li sembla bé.