Zapatero sol·licita que no se l'interrogui aquesta setmana per les joies

MADRID 15 juny (EUROPA PRESS) -
L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha sol·licitat al jutge de l'Audiència Nacional del cas Plus Ultra que en la declaració prevista aquest dimecres com a investigat tan sols se l'interrogui en relació amb el seu presumpte paper en el rescat de l'aerolínia, però no sobre les joies intervingudes al seu despatx, ja que considera necessari més temps per poder preparar la seva defensa.
Zapatero ha fet arribar aquesta petició perquè s'ajorni la declaració sobre les joies al jutge instructor José Luis Calama, segons ha avançat la Cadena Ser i han confirmat a Europa Press aquest dilluns fonts de l'entorn de l'exlíder socialista.
Calama ha convocat Zapatero aquest dimecres i dijous, a les 9.00 hores, perquè declarari com a investigat per la seva suposada influència perquè el Govern central concedís un ajut de 53 milions d'euros a Plus Ultra durant la pandèmia i sobre les joies que li van confiscar i la taxació preliminar de les quals s'estima en 1,3 milions.
El jutge va acordar cridar a declarar Zapatero com a presumpte líder d'una "estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències" per a "l'obtenció de beneficis econòmics".