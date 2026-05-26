Zapatero sol·licita al jutge del cas Plus ultra ajornar la seva declaració com a investigat

MADRID 26 maig (EUROPA PRESS) -
L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha sol·licitat al jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Plus Ultra, José Luis Calama, ajornar la seva declaració com a investigat, prevista el pròxim 2 de juny.
Així ho ha demanat el seu advocat després que el jutge hagi donat a les parts accés al sumari, segons ha avançat 'El Mundo' i han confirmat a Europa Press fonts jurídiques aquest dimarts.
El jutge va acordar cridar a declarar Zapatero com a presumpte líder d'una "estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències" per a "l'obtenció de beneficis econòmics".
Calama va indicar en una interlocutòria que la investigació ha permès constatar l'existència d'"una trama organitzada d'exercici il·lícit d'influències, estructuralment organitzada i liderada per José Luis Rodríguez Zapatero, que hauria posat els seus contactes personals i la seva capacitat d'accés a alts càrrecs de l'administració al servei de tercers interessats a obtenir decisions favorables".
Aquesta suposada trama tindria com a finalitat, va assenyalar, "l'obtenció de beneficis econòmics mitjançant la intermediació i l'exercici d'influències davant instàncies públiques a favor de tercers, principalment Plus Ultra", l'aerolínia que va ser rescatada pel Govern central durant la pandèmia amb 53 milions d'euros.