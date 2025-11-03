Zapatero revela que Junts li va avançar la ruptura amb Sánchez i que l'entrada a presó de Cerdán "hi va influir"

MADRID 3 nov. (EUROPA PRESS) -
L'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero ha revelat aquest dilluns que Junts li va avançar la decisió de trencar amb l'executiu de Pedro Sánchez i ha remarcat que l'entrada a presó de l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán "hi va influir".
En els esmorzars de l'Ateneo de Madrid, Zapatero, que ha estat interlocutor del PSOE amb l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha informat que aquell últim dia de reunions en què se li va comunicar la ruptura va ser "molt cordial", però no ha volgut entrar més en profunditat del que es va parlar.
Sí que creu, no obstant això, que l'entrada a presó de l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán "va influir" en la ruptura de les relacions perquè el polític navarrès tenia una confiança "molt intensa" amb la delegació de Junts, tot i que ha dit que no va ser determinant.
Amb tot, Zapatero considera que d'aquí a no gaire temps la valoració del procés serà "positiva".
L'expresident, que ha admès que el sorprendria veure Junts donant suport a una hipotètica moció de censura contra Sánchez, ha defensat que el que ha de fer el Govern central per millorar les relacions amb els de Puigdemont és comprometre's en el traspàs a Catalunya de les competències en matèria d'immigració i continuar lluitant perquè el català sigui una llengua oficial a Europa.