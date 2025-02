Zapatero reivindica la lleialtat i proclama: "Tot va començar amb el 'tamayazo' i tot va a canviar amb Óscar López"

MADRID 1 febr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident del govern central José Luis Rodríguez Zapatero ha destacat aquest dissabte al secretari general del PSOE-M, Óscar López, com un home amb "lleialtat" i "d'equip", a més de posar en valor la seva "convicció", per proclamar que "tot va començar amb el 'tamayazo' i tot va a canviar amb Óscar López".

En el diàleg 'Izquierda valiente' entre Zapatero i el secretari general dels socialistes madrilenys, Óscar López, en el 15 Congrés Regional del PSOE-M, l'expresident ha traslladat que ha acudit al campus de Leganés de la Universitat Carlos III "per proclamar un fet: tot va començar amb el 'tamayazo' i tot va a canviar amb Óscar López".

Després de recordar aquest episodi de 2003, quan Rafael Simancas no va ser president autonòmic al no votar-lo dos diputats del PSOE, ha postil·lat que "la valentia és una qualitat que neix de la convicció i de la lleialtat".

"El lideratge, el discurs polític, és convicció. I fa molt temps que no he vist a un líder, a algú que vulgui guanyar per governar com Óscar López vol fer-ho a Madrid", ha assegurat, després de vincular al líder dels socialistes madrilenys amb una altra qualitat que ha posat en valor, "la lleialtat". "Óscar López té una trajectòria de lleialtat" i a més és "un home d'equip".

Zapatero ha subratllat que "tots els grans canvis que a la història hi ha hagut, polítics, científics, fins i tot en el camp de la cultura, han estat en mans dels valents i dels que s'ho han cregut i a Óscar López li veig que està trepitjant els talons aquí". "El veig cada dia amb aquesta fortalesa", ha assegurat.

UNA DRETA "INCAPAÇ D'ESTIMAR EL SEU PAÍS" AMB ELS SEUS "TOMAHAWKS"

Rodríguez Zapatero ha aprofitat la seva intervenció per carregar contra una dreta "incapaç d'estimar el seu país perquè només s'estimen a si mateixos, perquè si estimessin una mica el país estarien reconeixent avui que Espanya viu el millor moment de la història de la democràcia, econòmicament, socialment, de llibertats, de drets, de reconeixement, de pau".

"Estan tot el dia llançant míssils Tomahawks per tot arreu", ha carregat el socialista, que ha instat al seu partit a distanciar-se de les formes de fer d'aquells "dirigents que només saben dirigir-se als ciutadans per sembrar odi contra l'adversari, rancor contra els qui no pensen com ells, per estendre i fomentar les falsedats, aquests que no tenen una seguretat mínima en si mateixos, en el seu projecte i el seu país". "Nosaltres no ho necessitem, ni per parlar d'avui, ni per parlar del passat", ha remarcat.