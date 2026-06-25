Zapatero reclama que s'anul·li el cas Plus Ultra per vulneració de drets fonamentals

MADRID 25 juny (EUROPA PRESS) -
L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat a l'Audiència Nacional la "nul·litat general" del cas Plus Ultra per presumpta vulneració de drets fonamentals.
Així ho ha fet aquest dijous l'exlíder socialista, investigat en la causa, a través d'un incident de nul·litat, al qual ha tingut accés Europa Press, adreçat al jutge instructor, José Luis Calama.
Zapatero demana declarar la vulneració dels drets fonamentals al jutge ordinari predeterminat per llei, en un procés just amb totes les garanties, a la tutela judicial efectiva sense indefensió i a la presumpció d'innocència.
Considera que s'ha incorporat al procediment una prova "il·lícitament analitzada" i que "ha servit per justificar l'adopció d'altres diligències limitatives de drets fonamentals" tant d'ell com d'altres persones.
L'expresident sosté que la nul·litat es dona "en la pròpia gènesi" del procediment d'instrucció a finals del 2025 i "arrossega les successives actuacions".
"Totes aquestes resolucions, que no s'han notificat al meu manador i es van dictar quan el meu representat no formava part del procés, vulneraven drets fonamentals i de tercers que són susceptibles de ser denunciats a través d'aquesta via extraordinària", raona.