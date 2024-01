Zapatero reafirma en la Convenció del PSOE el seu suport a l'amnistia i defensa que aquest és el millor moment d'Espanya

La Corunya, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero ha reafirmat aquest divendres el seu suport a la llei d'amnistia pactada pel PSOE amb els partits independentistes i a més ha assegurat que el moment actual és el millor de la història d'Espanya. Així ho ha assenyalat en l'obertura de la Convenció Política que els socialistes celebren aquest cap de setmana a la Corunya.

"Sí, sóc un ferm defensor de l'amnistia perquè crec en la democràcia de la generositat, de la convivència, del tornar a començar", ha assegurat en l'inici d'aquesta convenció, en la qual el PSOE pretén actualitzar el seu ideari polític per als propers quatre anys de legislatura.

Davant 1.200 delegats, inclosa bona part de la direcció del PSOE i els barons territorials --el secretari general, Pedro Sánchez s'incorporarà aquest dissabte-- ha defensat a més que el moment actual, els anys 2023 i 2024, "és el millor de la història d'Espanya", perquè, segons ha indicat, no hi ha terrorisme, hi ha un Govern central sense corrupció, hi ha nivells d'ocupació rècord i les empreses tenen beneficis més elevats que mai. "I afegeixo, un Govern al que no li han declarat la independència a cap territori del país".

A més, ha rebutjat l'argument que es trenca Espanya i que els socialistes estan sotmesos a un xantatge i cedint davant l'independentisme i ha reivindicat al seu partit com "la columna vertebral de la Constitució des de 1878 a Espanya" perquè "ha estat en tots els grans pactes i reformes".