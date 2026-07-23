Zapatero ofereix la primera entrevista després de declarar com a investigat

MADRID 23 jul. (EUROPA PRESS) -
L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero serà entrevistat aquest dijous a 'Mañaneros 360' de TVE, segons ha informat la cadena.
Zapatero s'asseurà al plató del programa d'actualitat de La 1 a partir de les 13.00 hores i l'entrevista anirà a càrrec del copresentador del programa, Javier Ruiz.
Es tracta de la primera entrevista concedida per Zapatero després de la seva imputació pel rescat a l'aerolínia Plus Ultra i la posterior declaració davant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama.
El magistrat va acordar interrogar Zapatero com a presumpte líder d'una "estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències" per a "l'obtenció de beneficis econòmics".
En la declaració, Zapatero va insistir que no va intervenir perquè l'executiu de Pedro Sánchez concedís el rescat de 53 milions d'euros a l'aerolínia. "No només no hi vaig influir o no m'hi vaig interessar, no vaig parlar amb cap autoritat política, amb cap funcionari, amb cap empleat públic sobre el rescat de Plus Ultra", ha assegurat.