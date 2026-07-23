Zapatero nega les influències per rescatar Plus Ultra: "No vaig parlar amb ningú. Ni de la SEPI ni de l'executiu"

MADRID 23 jul. (EUROPA PRESS) -
L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha negat amb rotunditat que exercís influències en el rescat del Govern central de l'aerolínia Plus Ultra, i ha defensat que la seva activitat professional com a consultor sempre "ha estat respectant la legalitat".
"S'acreditarà, perquè ningú no podrà dir que vaig exercir ni una sola influència. Ni tan sols que vaig parlar amb ningú, ni de la SEPI, ni de l'executiu, per al rescat. Això és així, serà així", ha resolt en una entrevista a 'Mañaneros 360' de TVE, recollida per Europa Press.
Zapatero no ha entrat a valorar l'estratègia de defensa amb qui va ser el seu soci, l'empresari Julio Martínez, després de la seva declaració davant el jutge de l'Audiència Nacional, en la qual va apuntar a l'expresident en el préstec de 53 milions d'euros de Plus Ultra.
També ha rebutjat que avisés Martínez que el Govern central aprovaria el rescat. "No sabia què faria el Consell de la SEPI (...) No vaig intervenir en res de la tramitació. No ho sabia", ha dit.