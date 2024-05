Zapatero insta a defensar la "democràcia del respecte davant d'una democràcia de l'odi"

Creu que el Govern central "tractarà amb noves iniciatives d'alleujar la polarització"



L'expresident del central, José Luis Rodríguez Zapatero, ha instat a defensar la que considera la "democràcia del respecte davant d'una democràcia de l'odi", així com rebutjar i denunciar aquest fenomen quan es manifesti.

"L'odi és incompatible amb la convivència, és el sentiment més oposat que imaginar càpiga a l'ideal, i a la necessitat, de compartir un destí comú", ha sostingut en un article d'opinió publicat a 'La Vanguardia' aquest dimarts.

Zapatero ha mantingut aquesta postura arran de la declaració institucional al Palau de la Moncloa de l'actual president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, en la qual va anunciar que seguirà en el càrrec després d'haver-se pres uns dies per reflexionar sobre la seva continuïtat.

Segons l'expresident, si cal quedar-se amb alguna cosa de les paraules de Sánchez d'aquest dilluns és amb l'"apel·lació a la necessitat d'una regeneració democràtica" davant d'uns riscos que es presenten en diverses democràcies occidentals i que també amenacen a Espanya.

Per l'exmandatari socialista, aquests riscos són "conseqüència d'un clima alimentat per l'odi a l'adversari", el qual condensa i agita en les democràcies el rebuig als contrincants polítics, així com a les minories, i que posen en perill l'ordre social.

"Estic segur que el Govern (central) tractarà amb noves iniciatives d'alleujar la polarització, i farà bé en fer-ho, encara que tingui poca o nul·la fe en l'oposició", ha afirmat.