Zapatero demana "assossegament" després de l'acord sobre competències d'estrangeria després de les declaracions de Page

TOLEDO 7 març (EUROPA PRESS) -

L'ex-president del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat "assossegament" en la valoració sobre l'acord de l'Executiu central amb Junts sobre competències d'estrangeria, en resposta a les declaracions del president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page.

En resposta a preguntes dels mitjans de comunicació a Toledo, on ha acudit per a una conferència en la Delegació de Govern central amb motiu del Dia Internacional de la Dona, Zapatero ha assenyalat que ha conversat directament amb García-Page, traslladant-li la seva valoració sobre l'acord i negant que hi hagi "res de racista" en el contingut del pacte.

L'exmandatari ha plantejat que és necessari "un debat amb assossegament i un debat en el qual es puguin escoltar les diverses posicions, no precipitat", afegint que "a la democràcia no li fan bé les afirmacions radicals".

Zapatero ha apuntat que la legislació sobre estrangeria "és una matèria difícil, difícil jurídicament" i ha apuntat que ha acordat amb García-Page remetre-li un document amb la seva valoració sobre l'acord.