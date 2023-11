Zapatero defensa que la llei d'amnistia és "una convocatòria a la concòrdia" i creu el PP hauria de recolzar-la

Demana a la militància del PSOE que "recolzi el mandat" electoral i voti 'sí' en la consulta: "La democràcia és saber perdonar"



VALÈNCIA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat que la llei d'amnistia, condició dels independentistes per recolzar la investidura de Pedro Sánchez, és "una convocatòria a la concòrdia" i ha considerat que el PP hauria de recolzar-la, com els socialistes "van recolzar sempre temes d'Estat", alguns "molt més difícils" com la lluita contra el terrorisme d'ETA quan estaven a l'oposició.

A més, ha reivindicat que el PSOE vol "compartir un futur" amb Catalunya perquè "creu en la democràcia" espanyola, "una de les millors del món".

En aquest sentit, ha demanat a la militància del PSOE que voti un 'sí' "com una casa" a la consulta sobre el pacte per a la conformació de Govern a Espanya, per "recolzar" així "el mandat dels electors", els qui, ha subratllat, "sabien que per formar un govern havíem de formar acords".

"La democràcia és generositat, és retrobament, és saber perdonar i tornar a parlar", ha defensat durant la seva intervenció en l'acte 'Vota Sí. Per un Govern Progressista i una Espanya Plural', organitzat pel PSPV-PSOE aquest divendres a València, en el qual ha intervingut al costat del secretari general del PSPV, Ximo Puig, i la ministra de Ciència i Innovació en funcions, Diana Morant, entre altres.

En aquesta línia, l'expresident socialista ha afirmat que els 178 diputats necessaris per treure endavant la investidura i la llei d'amnistia "no estan triats pel maligne", sinó per "els ciutadans d'aquest país" i els qui "representen la sobirania en les Corts Generals".

Rodríguez Zapatero ha bromejat, en aquest sentit, sobre els advertiments de la dreta de la "fi d'Espanya i de la Constitució", després d'assegurar que assenyalen "la fi del món".

No obstant això, ha recalcat que "l'única cosa que finalitza és l'expectativa de la dreta de governar, perquè no governarà aquesta legislatura", per la qual cosa ha instat el PP a "acceptar la seva derrota".

"No els agrada que hi hagi un govern socialista. Abans era el sanchisme ara és l'amnistia i, si no, seria el de la seva tieta. Però el que no accepten és que hi hagi un president socialista", ha proclamat. "Per això hem de votar i recolzar el sí", ha continuat.