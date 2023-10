Zapatero es declara a favor de l'amnistia al procés: "No és inconstitucional"

Afirma que l'autodeterminació "no és compatible" amb el programa del PSOE



L'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat aquest dilluns que està "a favor de l'amnistia" a l'1-O per solucionar el "conflicte polític" a Catalunya i segons el seu parer es tracta d'una mesura que "no és inconstitucional".

Zapatero ha subratllat que l'amnistia ajudaria a iniciar un procés de "retrobament" entre Catalunya i l'Estat després d'un "conflicte gravíssim" que ha produït una "divisió profunda".

En una entrevista a Onda Cero, recollida per Europa Press, ha esgrimit que l'autodeterminació "no és compatible" amb el programa del PSOE, però que l'amnistia sí que ho és perquè és "una institució de la qual disposen totes les democràcies homologables a l'espanyola", i ha esmentat que hi ha hagut "desenes d'amnisties" des de la Segona Guerra Mundial.

"No hi ha cap país occidental, democràtic, europeu, que hagi renunciat a l'amnistia. Unes figuren en la Constitució, d'altres no", ha afegit, després de declarar que la situació és "excepcional" i afavoriria l'interès general.

Preguntat per què Pedro Sánchez va dir abans de les eleccions que l'amnistia no cabia en la Constitució, Zapatero ha sostingut que l'actual president es referia més aviat al tipus d'amnistia que havien presentat els partits independentistes.

"Si cal canviar d'opinió es canvia d'opinió", ha expressat posteriorment, si bé ha considerat que l'amnistia "ha d'estar motivada adequadament".