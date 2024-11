Zapatero crida a "atreure, oferir, seduir" els homes joves cap al feminisme

Moret (PSC) lamenta que la violència masclista és un fenomen "universal i atemporal"

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

L'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero ha cridat a "fer veure, atreure, oferir, seduir, que la cosa millor per ser home és ser feminista" als homes joves.

Ho ha dit aquest dissabte en una taula rodona amb la vice-primera secretària del PSC, Lluïsa Moret, en la 2a jornada de l'Escola Feminista Dolors Renau 2024 per parlar sobre el 20è aniversari de la primera Llei contra la violència de gènere a Espanya.

Zapatero ha subratllat la necessitat de fer una "contraoferta pedagògica" als joves per combatre el discurs d'extrema dreta i masclista que ha assegurat que hi ha a les xarxes socials.

"Parlem del masclisme ancestral, no d'ells, que al final no han tingut temps encara gairebé de ser masclistes", ha dit, en referència a aquells que se senten atacats pel feminisme.

Ha remarcat que aquest "rearmament postmasclista és polític" i que forma part d'un paradigma polític que ha emergit especialment als Estats Units i que, textualment, qüestiona el que semblava un progrés inevitable, que és l'Agenda 2030.

NEOMASCLISME "CONJUNTURAL"

Zapatero ha assegurat que el postmasclisme que està emergint "serà conjuntural", ja que, segons ell, la línia del progrés civilitzatori és imparable.

Ha posat en valor que l'aprovació de la llei el 2004 va ser per unanimitat i ha dubtat que en l'actualitat s'aconseguís aquesta unanimitat.

L'expresident ha recordat que, en aquest moment, "no hi havia cap discurs, no s'atrevia a aparèixer un discurs masclista o antifeminista. Era absolutament menyspreat".

Ha assenyalat que, en el seu moment, el Govern central va tenir el "suport decidit" del sector cultural perquè lleis com el matrimoni homosexual tinguessin més acceptació social, i ha demanat que, en l'actualitat, "es posi completament a treballar" per lluitar contra el discurs masclista o antifeminista.

RECONEIXEMENT

En resposta als que diuen que les polítiques d'identitat portades a l'esquerra són excessives, Zapatero ha apuntat que només ho diuen aquells que "no se senten discriminats per res. Tots són homes als quals els ha anat bé en la vida".

Ha subratllat que les polítiques d'identitat i de redistribució de la riquesa "són inseparables" i ha assenyalat que si el PSOE ha mantingut la seva capacitat de ser un partit majoritari ha estat per haver incorporat les dues idees com els pilars de la seva ideologia.

Així mateix, ha dit que és necessari reconèixer els que han estat o són discriminats, i que són precisament aquests col·lectius els que tenen més necessitat de redistribució de la riquesa.

MORET

Per la seva banda, Moret ha assenyalat que la Llei contra la violència de gènere va ser un punt d'inflexió per situar aquesta violència com un fenomen social que requeria una resposta pública i ha recordat que va ser "la primera al món, un referent".

Ha lamentat que la violència masclista és un fenomen "universal i atemporal" i ha dit que, en les seves paraules, viola sistemàticament els drets humans de les dones.

Ha destacat la interrelació entre socialisme i feminisme i ha demanat que el moviment socialista tingui "unitat d'acció més enllà de les diferències" internes que hi pugui haver.