Zapatero carrega contra la "hipocresia" del PP i diu: "En unes setmanes proposaran beatificar Puigdemont"

Assegura que Pedro Sánchez "tenia raó" amb la concòrdia i la convivència de Catalunya



FERROL, 11 febr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero ha carregat aquest diumenge a Ferrol contra la "hipocresia" del PP i ha assegurat que "d'aquí a unes setmanes proposaran la beatificació de Puigdemont".

Zapatero ha llançat aquest missatge en un míting a la ciutat de Ferrol, en el qual ha fet costat al candidat socialista a la Presidència de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro. Tot això després que diversos mitjans van publicar aquest dissabte a última hora que el líder el PP, Alberto Núñez Feijóo, estaria obert a un indult a Puigdemont condicionat al fet que sigui jutjat i que rebutgi la via unilateral, i que, instants després el PP va matisar que les seves condicions "no es van donar amb els indults del procés".

Sobre aquesta qüestió, en un acte davant unes 600 persones a la Praza do Constitución de Ferrol, Zapatero ha assegurat sentir-se "reconfortat" aquest diumenge en considerar que es demostra que Pedro Sánchez "tenia raó amb la concòrdia a Catalunya".

"Avui (diumenge) és un dia important per a la democràcia", ha sostingut Zapatero, convençut que "les coses que s'han conegut suposen la fi d'una infàmia protagonitzada per la dreta i el PP de Feijóo, generant crispació i atacant el govern". "Resulta que tot era una gran hipocresia, una gran mentida", ha exclamat per celebrar que ara el PP asseguri que "és bo donar un indult" a Puigdemont i que "van estar negociant l'amnistia".

"Ara diuen que com que no era legal, no es van decidir. No, no, no, el problema no era que no era legal. És que no la podies aprovar perquè Vox no te l'hauria votat mai", ha afirmat per incidir que "no va ser perquè no volia, sinó perquè no podia".

En un discurs que ha iniciat posant en valor la tasca de la Guàrdia Civil i amb un missatge de condol cap a les famílies dels Guàrdies Civils morts aquest cap de setmana a Barbate, ha fet un relat en el qual ha atribuït aquestes informacions del PP al fet que Puigdemont amenacés amb donar a conèixer les converses de la seva formació amb el PP.

Davant el "tot se sabrà", Zapatero ha considerat que el PP va apostar per fer "control de danys" i una "voladura controlada" i s'ha preguntat per com serà la "no controlada". "Ara resulta que en poc temps Puigdemont ha deixat de ser un terrorista, cal donar-li un indult per a la reconciliació i que l'amnistia era negociable. I d'aquí a unes setmanes proposaran la beatificació de Puigdemont", ha afirmat.

Zapatero ha retret a la dreta que fa "dècades que dramatitza" i que assegura que "Espanya es trenca", mentre que ha assegurat que cada cop "Espanya està millor" amb el govern de Pedro Sánchez i ha advertit que "fer de la hipocresia l'única senya d'identitat política condueix a les derrotes".

"I això és el que li passa al PP", ha subratllat per recordar també la posició del PP en la fi d'ETA. "Quan jo dialogava amb ETA per posar fi a ETA, traïa, ens entregàvem a ETA", ha censurat per assenyalar que això afirmaven "els mateixos que havien negociat amb ETA i que els havia anomenat Moviment d'alliberament nacional basc". "Quina hipocresia!", ha exclamat per preguntar-se "si la pròxima manifestació la convocarà Feijóo contra Feijóo i el PP contra el PP".

Dit això, Zapatero ha valorat que, davant tot això, el president del Govern central i líder del PSOE hagi estat "valent i decidit". "Teníem raó i té raó pel bé d'Espanya, la convivència i la recuperació de la concòrdia a Catalunya", ha sostingut.