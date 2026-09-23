Zapatero al·lega que les joies que van trobar a la seva oficina són un "obsequi" de la casa reial saudita

OBJETOS INTERVENIDOS EN LA CAJA FUERTE DE ZAPATERO
MADRID 23 set. (EUROPA PRESS) -
L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat al jutge que investiga el cas Plus Ultra, en el qual està imputat, que les joies que la Policia Nacional va trobar al seu despatx són un "obsequi" de la casa reial de l'Aràbia Saudita del juny del 2007.
Així ho ha indicat Zapatero en un escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, adreçat al jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama en la causa que indaga, entre altres assumptes, les presumptes irregularitats en el rescat de 53 milions d'euros concedit pel Govern central a l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia.
L'expresident precisa que la col·lecció "es va entregar a Madrid al seu habitatge familiar" situat al palau de La Moncloa, "amb motiu del viatge oficial fet a Madrid pel monarca saudita Abdullah bin Abdulaziz al-Saud els dies 18 i 19 de juny del 2007".
Zapatero indica que aquella visita "es va tractar d'una atenció estrictament personal, acceptada per deferència i com a mostra d'agraïment i respecte" cap al monarca.
"Per això les peces a les quals fem referència es van desar i van estar guardades durant tot aquest temps, juntament amb les d'origen familiar i altres regals d'amics, sense cap ús ni destinació, i sense consciència del seu valor material", argumenta.