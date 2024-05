Zapatero afirma que la mobilització a Ferraz és per indignació: "Tenim 48 hores"

Al PP: "Res de bo s'ha aconseguit en la Història ni amb l'odi ni amb la ira"



TARRAGONA, 27 abr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Govern central i exlíder del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmat que la mobilització de suport al seu successor Pedro Sánchez davant de la seu del PSOE no és per sentimentalisme ni militància, sinó per indignació: "Tenim 48 hores per aconseguir que Illa sigui president i perquè Pedro continuï a La Moncloa".

"La nostra reacció és per patriotisme democràtic, perquè volem que la política democràtica a Espanya s'assembli a com són la immensa majoria dels espanyols: respectuosos, educats i tolerants", ha dit aquest dissabte en un míting del PSC a Tarragona al costat de la candidata per Tarragona, Rosa Maria Ibarra, i a l'alcalde, Rubén Viñuales.

Zapatero ha instat a continuar la mobilització "davant de tants atacs i tantes injúries" perquè Sánchez continuï al capdavant del Govern espanyol i ha criticat textualment la ira, la injúria, l'assetjament i l'intent de destrucció personal.

"Senyors de la dreta, del PP: res de bo s'ha aconseguit en la Història ni amb l'odi ni amb la ira ni amb la malvolença ni amb la destrucció i deshumanització del contrari", ha dit.

ERC, JUNTS I BISBES

L'expresident ha donat els gràcies als que van donar suport a la investidura i donen suport ara al president (ha citat Junts i ERC) tot i que no tinguin la ideologia dels socialistes i siguin independentistes: "Sí, cal agrair-ho. Això compta en la vida, eh? Compta perquè demostra com ets: que saps agrair".

Zapatero també s'ha referit als bisbes que es van manifestar en contra de la llei del matrimoni igualitari al·legant que la norma destruïa les famílies: "En podria sortir algun ara a dir que respectessin la família del president del Govern d'Espanya".

ILLA I "EL VERB UNIR"

D'altra banda, ha apostat per "una millora a Catalunya" per atendre l'educació, la sanitat, la sostenibilitat mediambiental, la sequera i la convivència davant la immigració.

"Quan es governa, no es discuteix sobre el país i el que som", ha dit l'expresident, que ha assegurat que admira el candidat del PSC, Salvador Illa, perquè el considera bona persona i noble.

"Admiro qui conjuga, davant de qualsevol altre verb, el verb unir. Admiro qui no insulta, qui respecta, qui construeix, qui explica, qui té aquest assossec. Per això admiro Salvador Illa", ha afegit.