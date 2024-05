Zapatero advoca per formar "una majoria amable" després de les catalanes i veu a Illa capaç de reunir-la

Demana "escoltar, reconèixer i entendre" a l'independentisme per projectar un denominador comú



BARCELONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero ha advocat per formar una "majoria amable" després de les eleccions catalanes, la qual creu que podrà ser reunida pel candidat del PSC, Salvador Illa.

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dimecres a 'Crònica Global' recollida per Europa Press en preguntar-li per una eventual repetició electoral després dels comicis, que si bé ha afirmat que no és un "drama", els escollits en les eleccions han d'intentar que no sigui així.

Respecte a la majoria amable que defensa, ha indicat que les condicions perquè es produeixin "cal voler-les", i que es generen mitjançant la generositat, perspectiva a llarg termini, capacitat de reconciliació i respecte dels partits, textualment, a diferència del que practiquen el PP i el seu líder, Alberto Núñez Feijóo.

DIÀLEG

Sobre la possibilitat que es produeixi una nova declaració unilateral d'independència (DUI) a Catalunya, ha defensat "escoltar, reconèixer i entendre" la postura independentista i fer que, per exemple, el candidat de Junts, Carles Puigdemont, estigui en la capacitat de compartir projecte amb un denominador comú, en les seves paraules.

"La grandesa del diàleg és que es pot canviar d'opinió", ha mantingut Zapatero, que ha defensat que allò virtuós en política és compartir entre aquells amb els quals, al principi, es pensa d'una manera diferent, textualment.

També ha reiterat la seva voluntat de reformar la Constitució per reconèixer a Catalunya com a nació, si bé ha assenyalat que "fins que la dreta no es reconstitueixi en el centre-dreta" no es veurà aquesta reforma.