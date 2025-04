Zapatero admet la seva mediació amb Junts i creu que és hora d'abordar "els temes de fons" de Catalunya

Confia que la UE eixampli "el camp de relacions comercials" després de la imposició d'aranzels de Trump

BARCELONA, 6 abr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero ha admès el seu paper de mediador amb Junts i ha considerat que és "moment d'abordar els temes de fons" de Catalunya, sobre el reconeixement de la identitat nacional catalana.

En una entrevista publicada aquest diumenge a 'La Vanguardia' i recollida per Europa Press, Zapatero ha parlat sobre la seva tasca de mediació amb Junts i amb el seu president, Carles Puigdemont: "Sí, a hores d'ara crec que ja ho puc admetre".

Zapatero ha detallat que "hi ha un diàleg de fons" amb els de Carles Puigdemont que, textualment, no se cenyeix al dia a dia de la legislatura i les votacions al Congrés dels Diputats, sinó que busca una solució de fons a la qüestió de Catalunya.

"Hem d'anar més enllà, ara és el moment d'abordar els temes de fons", ha defensat, després de valorar que la presidència de la Generalitat de Salvador Illa és, en la seva opinió, molt positiva i implica un període de calma.

Sobre Puigdemont, Zapatero ha explicat que ha quallat "potser una mica més que una relació de confiança" entre tots dos i crida a, en les seves paraules, no menysprear el líder dels juntaires ni políticament ni intel·lectualment.

En aquest sentit, ha reivindicat que cal "explorar el màxim desenvolupament de l'autonomia catalana com a via de superació del que ha passat, per vèncer els prejudicis que hi hagi", després dels fets del procés.

ARANZELS DE TRUMP

L'expresident confia que la Unió Europea eixampli "el camp de relacions comercials" després de la imposició d'aranzels del president dels Estats Units, Donald Trump, així com s'ha mostrat partidari de la democràcia liberal i que la UE lideri aquesta cooperació amb els països que es veuen afectats.

Així mateix, ha suggerit "una mica més d'esperit crític" i més acords amb la Xina i Turquia, de la qual creu que va ser un mal pas per part de la UE rebutjar-ne l'ingrés en el seu moment.