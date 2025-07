Zapata (PSC) admet "dèficits" en inversions però demana combatre la resignació i l'immobilisme

BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSC-Units, Andrea Zapata, ha admès que "durant massa temps Catalunya ha patit dèficits" en inversions en infraestructures, però ha demanat combatre la resignació i l'immobilisme i recuperar l'ambició en aquest àmbit.

"Durant massa temps Catalunya ha patit dèficits, evidentment ho sabem, però mirar cap endavant vol dir trencar amb aquesta resignació, vol dir exigir el que ens correspon, però també planificar amb responsabilitat", ha afirmat durant la seva intervenció aquest dimecres en el ple monogràfic del Parlament sobre infraestructures

Zapata ha considerat "eminentment necessari" posar remei a les xifres de viatgers que va assolir l'Aeroport de Barcelona el 2024 perquè, segons ha explicat, va superar la seva capacitat màxima teòrica, raó per la qual ha defensat l'ampliació de la infraestructura tot i que no sigui gens fàcil fer-ho, en les seves paraules.

Ha expressat que l'eina essencial per a qualsevol gestió del dia a dia és el servei de Rodalies, i ha subratllat que és "inqüestionable que s'està fent tot el possible i més" per millorar el servei, i ha optat per mantenir-se allunyats del soroll, en referència a les crítiques pel traspàs a la Generalitat.

Finalment, ha defensat que el Govern està impulsant "innombrables projectes", i ho ha exemplificat amb l'impuls del tramvia al Camp de Tarragona, les inversions per generar trams 2+1 en carreteres, o el desdoblament anunciat aquest cap de setmana de la C-55 entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), entre d'altres.