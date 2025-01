Zafra (ANC) qualifica de "paper mullat" el traspàs de Rodalies i augura que no es farà a temps

BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de l'ANC, Nohemí Zafra, ha qualificat aquest dimecres de "paper mullat" el traspàs de Rodalies a la Generalitat i qualsevol acord que es pugui fer amb un governant o representant d'Espanya, textualment, i ha afegit que no esperen que es compleixi el traspàs ni en temps ni en forma.

Ho ha dit en una roda de premsa a la seu de l'ANC per presentar una campanya de l'organització per denunciar la manca de finançament a Rodalies, tot just l'endemà que la Generalitat anunciés que ha iniciat el procés per traspassar la gestió d'un primer tram de l'R1.

"Crec que ho tenim clar, després de tants anys de viure en un estat opressor, que tot el que diguin és senzillament incomplert. Mentides, una rere l'altra, anar passant els dies, i ells a continuar fent aquests actes de repressió en totes les àrees que poden, en aquest cas, en la repressió econòmica", ha expressat.

"NO ENS CREIEM RES"

Per Zafra, la solució passa per deixar de pactar i, textualment, acostar-se a la ruptura i la independència de Catalunya: "No ens creiem res", critica.

La Generalitat va anunciar dimarts que ha començat el procediment per traspassar el tram entre les estacions de Maçanet Massanes (Girona) i Bifurcació Sagrera (Barcelona) de l'R1 de Rodalies mitjançant un tràmit que esperen que el Govern central aprovi el primer trimestre del 2025.