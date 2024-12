YPlasma guanya el premi a la start-up catalana del 2024

BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -

L'empresa YPlasma ha rebut aquest dijous el premi a la start-up catalana del 2024, després de guanyar la Catalan Pitch Competition organitzada per Acció, informa la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat aquest dijous.

La companyia ha desenvolupat una tecnologia per millorar la gestió tèrmica d'aparells elèctrics, l'aerodinàmica de les ales dels avions o de les aspes dels molins eòlics.

En aquest sentit, ha creat una tecnologia basada en un dispositiu format per dos elèctrodes separats per un material aïllant i que, en ser connectats a una font d'alimentació d'alta tensió creen un plasma que exerceix com un actuador per escalfar, ventilar o millorar l'aerodinàmica dels objectes en què s'aplica.

YPlasma ha estat l'empresa més votada en la competició, que ha reunit les 24 start-ups finalistes, que han presentat els seus projectes en format 'pitch'.

La trobada s'ha realitzat en el Tech Spirit Barcelona, que impulsa Tech Barcelona i que se celebra aquest dimecres i dijous a la Llotja de Mar de Barcelona.