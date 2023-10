Yolanda Díaz viatja aquest dijous a Catalunya i es reunirà amb els secretaris autonòmics de CCOO i UGT

MADRID, 4 oct. (EUROPA PRESS) -

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, es reunirà aquest dijous a Barcelona amb els secretaris generals de CCOO i UGT a Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, respectivament.

En una recent entrevista, la també vicepresidenta segona va desgranar viatjaria a Catalunya per reunir-se amb agents socials, una vegada es confirmés el rebuig del Congrés a l'intent d'investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

També al setembre el portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, va defensar que per avançar en la resolució del conflicte català seria positiu que la societat civil pugui estar implicada en un possible acord sobre l'amnistia i que no es limités a un pacte entre partits.

Díaz també participarà aquest dijous en un fòrum organitzat per 'La Vanguardia' i en una entrevista a aquest diari va afirmar que l'amnistia que demanen les forces independentistes havia de sortir d'un pacte històric, tant des del punt de vista polític com el social.

A més, a principis del passat mes la líder de Sumar es va reunir en Brussel·les amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, després del que van acordar "explorar totes les solucions democràtiques" per a Catalunya.

ACCELERAR LES NEGOCIACIONS AMB EL PSOE PER A L'ACORD DE GOVERN

La líder de Sumar ja s'ha reunit amb el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, en el marc de la ronda de contactes parlamentaris que mantindrà el també president del Govern central en funcions de cara al seu intent d'investidura.

Tots dos han acordat intensificar les negociacions per tractar d'aconseguir un pacte sobre el programa de govern en el mes d'octubre, encara que el negociador de Sumar amb els socialista i secretari d'Estat de Drets Socials, Nacho Álvarez, va manifestar que existeixen "diferències importants" sobre l'impuls dels avanços en material social i laboral que exigeixen per reeditar el Govern de coalició.

Concretament, va recalcar que Sumar no contempla un altre escenari que l'acord amb el PSOE, però va incidir que no val "qualsevol Govern" sinó que cal ser "ambiciosos" i avançar encara més en drets socials i laborals. És més, va desgranar que en aquesta legislatura no es pot permetre que hi hagi un Executiu que funcioni al "ralentí".

D'altra banda, va assenyalar que en trobades amb el PSOE s'ha parlat de l'agenda territorial, on està l'amnistia, i que en aquest punt no percep "discrepàncies" amb els socialistes.

Sumar s'ha mostrat a favor de la possibilitat d'impulsar una llei d'amnistia, convençuda que té encaix constitucional, i ha encarregat un dictamen sobre aquesta mesura a un grup de juristes que comunicarà públicament quant estigui finalitzat.