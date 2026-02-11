Díaz veu un error parlar "de persones o marques" en la refundació de l'esquerra

MADRID 11 febr. (EUROPA PRESS) -
La líder de Sumar i vicepresidenta del Govern central, Yolanda Díaz, ha assegurat aquest dimecres que la reestructuració de l'esquerra alternativa "no va de parlar de nosaltres", sinó de "guanyar el país", i ha defensat que "tot el que serveixi per eixamplar l'esperança, benvingut sigui", després d'insistir que l'objectiu és "mobilitzar la gent".
En unes declaracions davant els mitjans als passadissos del Congrés abans del ple, Díaz ha afirmat que "cal tenir clar el que està passant al país" i ha advertit que "parlar de persones, de marques, d'elements que estan fora de la societat espanyola és un enorme error".
"No va d'això. Va de guanyar el país. Va d'entendre que la gent necessita esperança i necessita, sobretot, que li donem raons", ha assenyalat.
En aquest sentit, la també ministra de Treball ha subratllat que com sempre ha dit "des de fa moltíssims anys, tot el que serveixi per eixamplar l'esperança, benvingut sigui" i ha volgut ser molt clara en insistir que "va de mobilitzar la gent, no de cap altra cosa".
Díaz ha qualificat de "gravíssim error" parlar de persones. "Va de la gent. I tot allò que suma, l'acte del dia 18 --el de Gabriel Rufián i Emilio Delgado--, l'acte del dia 21 --el de tots els partits que componen Sumar--, tot el que ajudi, benvingut sigui. Però, insisteixo, va de la gent", ha conclòs.