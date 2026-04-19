Yolanda Díaz tancarà la seva etapa en el Congrés al final de la legislatura: "No vaig a anar en cap llista"

Eduardo Parra - Europa Press
Afirma que esgotaran la legislatura i tornaran a guanyar les properes eleccions "sens dubte"
SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA, 19 abr. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta segona del Govern espanyol i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha confirmat que tancarà la seva etapa al Congrés dels Diputats al final de la legislatura. "No aniré en cap llista al Congrés; categòricament no", ha remarcat.
En una entrevista a la Cadena SER Galícia, recollida per Europa Press, la ministra ha assegurat que és una decisió presa un any abans i, al seu parer, la política "ha de ser una estació de pas".
"Crec que la política és massa important i és una eina per canviar la vida de la gent i jo, sigui on sigui, seguiré fent el que faig, és a dir, contribuint a un ben comú", ha assegurat.
Així, obrirà una nova etapa en la que ha explicat que vol dedicar-se a la seva família, després de patir la recent pèrdua del seu pare aquest any. "Vull tenir temps per a la meva vida privada i per a la meva filla Carmela", ha assenyalat.
Yolanda Díaz ha estat preguntada per un possible retorn a Galícia, una qüestió que no ha descartat. "Jo mai vaig marxar de Galícia, mai, soc gallega i em sento molt orgullosa, però ara mateix estic a esgotar aquesta legislatura i moltes normes en les que estem treballant", ha indicat.
En aquest context, la vicepresidenta segona ha volgut traslladar un missatge de "tranquil·litat", afirmant que el Govern "esgotarà la legislatura sens dubte". A més, s'ha mostrat confiada de cara a les properes eleccions, en les quals defensa que "tornaran a guanyar".
"No estaré, però estaré en el meu espai polític. Faré tot el que pugui aportar perquè no arribi a Moncloa el senyor Abascal i el senyor Feijóo", ha subratllat.
Per a això, ha cridat a la unió de l'esquerra, i "més que els noms de les persones" advoca per construir una eina que "doni esperança" a la gent progressista. "Posem l'accent en el que ens uneix", ha demanat.
FEIJÓO "SEGRESTAT" PER VOX
En relació amb el líder dels populars, Díaz ha enlletgit que Feijóo està "segrestat per Vox", posant com a exemple una matèria en la qual "Galícia i el PP mai van tenir problemes" com és l'acolliment de menors.
"Fa una setmana van boicotejar la Conferència Sectorial presidida per la ministra Sira Rego negant-se a abordar una matèria tan important. El problema que té el PP és Vox i no s'adonen que amb aquest discurs doncs estan sent un graner de vots per Vox", ha criticat.
Així mateix, la ministra ha assegurat que Feijóo "té una pinça entre Vox i els ultres del seu partit" des que va arribar a Madrid i no mana ell, sinó "el senyor Aznar i Ayuso".
BAIXES LABORALS
Entre altres aspectes abordats, Yolanda Díaz ha estat preguntada sobre si recorrerà al Constitucional si la Xunta crea unitats especialitzades contra el frau en les baixes, una mesura inclosa en el pla de control de baixes laborals que impulsa l'Executiu autonòmic. Tema que centrarà el ple del Parlament de Galícia que tindrà lloc aquesta setmana.
Sobre aquest tema, la ministra de Treball ha recordat que la competència sobre aquesta matèria és una competència exclusiva de l'Estat, per la qual cosa, ha afirmat que si "el president Rueda s'obstina a continuar amb una norma que envaeix competències estatals" aniran al Constitucional, per "defensar els drets dels treballadors".
"El que hauria de fer el senyor Rueda el dia del Debate do Estado da Nación és anunciar que va a posar els professionals necessaris a Galícia en la sanitat pública perquè siguem capaces de ser atesos en temps ràpids i breus com mereixem el conjunt de ciutadans i ciutadanes del nostre país", ha remarcat.
En aquest sentit, ha relatat que malgrat les llistes d'espera de la Comunitat, l'aposta del president de la Xunta va ser crear un organisme "privatitzant encara més" una part de la gestió que té a veure amb les mútues professionals. "Per tant, no comparteixo res", ha resolt.