Yolanda Díaz reclama a Sánchez que el "punt i a part" tingui contingut

MADRID, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha reclamat al president del Govern central, Pedro Sánchez, que el "punt i a part" de cara a la legislatura, al qual s'ha referit després de confirmar la seva continuïtat en el càrrec, sigui "governar més i millor" i anar "més enllà del compliment estricte" del pacte d'investidura.

En aquest sentit, ha parlat de derogar la llei de seguretat ciutadana, coneguda pels seus detractors com llei mordassa, reformes en l'àmbit de la justícia començant per canvis legislatius per renovar el Consell General del Poder Judicial i fomentar avenços socials ambiciosos.

Així ho ha indicat a la seu del Ministeri de Treball per valorar la decisió del cap de l'executiu després de confirmar que continua en el càrrec, després de cinc dies de reflexió sobre si continuar arran de la denúncia de Manos Limpias contra la seva dona, Begoña Gómez.

La líder de Sumar ha confirmat que es reunirà amb el president espanyol durant aquest matí a La Moncloa i ha expressat "respecte" per la seva decisió, atès que avui més que mai la ciutadania requereix "seriositat" i "horitzó de país". Sobretot, ha remarcat, perquè la gent no va votar en les passades eleccions generals perquè la política sigui un dels seus problemes, sinó la solució a les seves dificultats.

Per tant, Díaz ha fet una crida perquè l'executiu "avanci", que la situació que s'ha viscut és "un abans i un després" en la legislatura i que s'ha de governar millor, guanyant drets.

Concretament, ha demanat la fi de la llei mordassa i reformes per democratitzar l'àmbit judicial, com les plantejades al Congrés per reformar el sistema d'accés a la carrera judicial i per reformar el CGPJ, després d'indicar que no es pot continuar negociant amb el PP atès que el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, incompleix el mandat constitucional en mantenir el bloqueig sobre la renovació de l'organisme.