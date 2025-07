Yolanda Díaz troba una "vergonya" l'entrada a presó de Cerdán i insta Sánchez a actuar

SEVILLA 1 jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz, ha afirmat que veure l'exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán entrar a presó provisional per presumpta corrupció en la trama Koldo és una "vergonya, sense contemplacions".

D'aquesta manera, ha proclamat que en vista de la gravetat d'aquesta crisi "no hi ha lloc per a draps calents" i ha exigit al president espanyol, Pedro Sánchez, i al PSOE actuar i donar explicacions sobre què ha passat i "fins on arriba" aquesta presumpta trama.

A part, ha reclamat que en la comissió de seguiment de la coalició entre el PSOE i Sumar que tindrà lloc dimecres el seu soci es decideixi a adoptar mesures contundents de regeneració democràtica i fer un "gir copernicà" a la legislatura. I és que ha argumentat que això ja no és un problema del PSOE ni del seu comitè federal que se celebra dissabte sinó "un problema de país".

Així ho ha traslladat en una roda de premsa amb el director general de l'Organització Internacional del Treball (OIT), Gilbert Houngbo, després de la Conferència Internacional sobre el finançament al desenvolupament que se celebra a Sevilla, preguntada per si veu viable la legislatura i la seva valoració sobre la decisió del Tribunal Suprem (TS) d'ordenar la presó preventiva per a Cerdán.

"Crec que he estat clara. Si dic que cal donar explicacions de manera ràpida, clara i saber què ha passat (...) La gent necessita explicacions, totes les que calguin", ha afegit la titular de Treball, qui ha advertit que "no es pot mirar cap a un altra banda".

Díaz ha admès el seu "malestar", igual que la resta de la ciutadania, en veure que en plena pandèmia hi havia uns "penques robant". Així, ha alertat que no hi pot haver més dilacions en la resposta del PSOE a aquest cas i cal retre comptes als ciutadans.