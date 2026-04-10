Yolanda Díaz preveu que els 22 milions d'ocupats es mantinguin durant tot l'any

BARCELONA, 10 abr. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha explicat aquest divendres que les estimacions que fa el seu ministeri són que la xifra de 22 milions d'ocupats es mantingui durant tot aquest any.
Ho ha dit en una intervenció en l'European Pulse Forum 2026, organitzat per 'Politico' i beBartlet al Cosmocaixa de Barcelona, en el qual ha afegit que les xifres d'ocupació actuals són "de manera real, no desestacionalitzada".
Díaz ha assegurat que la situació actual del mercat laboral s'explica per l'última reforma laboral, que es va centrar a reduir la temporalitat i evitar acomiadaments en cas de crisi.
Ha recordat que, abans de la reforma, el 10% dels contractes eren indefinits i que ara superen el 40%, i ha subratllat que, des que es va aprovar, s'han creat 2,5 milions de llocs de feina.
Sobre evitar els acomiadaments, ha lamentat que abans qualsevol crisi suposava ajustos d'ocupació, però que des de la covid, hi ha "recursos públics per sostenir empreses i treballadors.
Ha afegit que a això s'hi ha d'afegir l'estratègia de pujada dels salaris, i ha afegit que aquests tres punts "no es discuteixen enlloc" i que han canviat el paradigma del mercat laboral espanyol.
HABITATGE
Díaz ha criticat que els fons d'inversió dedicats a l'habitatge "tenen una lògica de saqueig, són fons d'inversió que no paguen impostos".
Ha assenyalat les socimis, ja que ha dit que "la resta de les empreses espanyoles i internacionals paguen impostos. Ells no, o els paguen de manera gairebé, permetin-me, en fi, què sé jo, sense importància".
Ha dit que el Govern central ha d'actuar sobre aquests fons, ja que faciliten que hi hagi una economia "rendista i que permet que es faci negoci, s'especuli amb un actor fonamental que es diu habitatge".
La vicepresidenta ha celebrat que l'habitatge sigui un tema de conversa, però ha lamentat que és "tard", i ha dit que la insatisfacció pels problemes d'accés a l'habitatge és una de les coses que expliquen els populismes a Europa.