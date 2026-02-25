Yolanda Díaz no repetirà com a candidata de l'esquerra alternativa en les pròximes generals

Edu Botella - Europa Press - Arxiu
MADRID 25 febr. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz, ha decidit no repetir com a candidata a les pròximes generals, segons una carta en la qual apunta que és "un pas molt meditat". També remarca que continuarà exercint les seves responsabilitats com a titular de Treball.
"Vull anunciar-vos que no seré candidata a les pròximes eleccions generals del 2027. És una decisió molt meditada i que he comunicat als meus éssers estimats, al conjunt del meu espai polític i al president espanyol (Pedro Sánchez)", trasllada en la missiva que ha difós a Bluesky.
El seu futur polític era una de les incògnites que se cernien sobre la refundació de l'aliança electoral dels partits de Sumar.
Precisament els Comuns, Sumar, IU i Més Madrid van mostrar aquest compromís públic en un acte dissabte passat al qual no va anar la ministra de Treball, qui va ser la cap de cartell del soci minoritari de l'executiu en les generals del 2023 amb més de tres milions de vots.
Díaz també exposa en la carta que Espanya viu un "moment d'excepcionalitat democràtica i canvis profunds arreu del món", després d'elogiar que el Govern central està sent "una inspiració i un exemple". D'aquesta manera, cita diversos dels assoliments en la gestió del seu departament com una taxa d'atur "per sota del 10%, amb rècord d'ocupats i amb enormes taxes de contractació indefinida".
No obstant això, ha admès que sempre ha tingut "moltes reticències davant la idea de ser candidata" però no es penedeix d'aquest pas, tot i que la política és "dura". "Miro enrere i estic orgullosa de tot el que hem aconseguit de manera col·lectiva i treballant sempre per millorar la vida de la gent", ha afegit.