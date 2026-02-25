Yolanda Díaz no repetirà com a candidata de l'esquerra alternativa en les generals

MADRID 25 febr. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha decidit no repetir com a candidata en les pròximes eleccions generals, segons ha comunicat en una carta publicada per les xarxes socials en la qual apunta que és "un pas molt meditat".
El seu futur polític era una de les incògnites que se cernien sobre la refundació de l'aliança electoral dels partits de Sumar en el Govern central.
Precisament els Comuns, Sumar, IU i Més Madrid van mostrar aquest compromís públic durant un acte dissabte passat del qual es va absentar la ministra de Treball.
Díaz va ser la cap de cartell de la coalició Sumar en les passades eleccions generals el 2023, que va recollir més de tres milions de vots i va ser clau per a la conformació de l'actual govern de coalició amb el PSOE.