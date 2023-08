Yolanda Díaz manté diàleg "al màxim nivell" amb Junts i veu a Puigdemont "en la lògica de la negociació"

MADRID, 16 ago. (EUROPA PRESS) -

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha assegurat que negocia al "màxim nivell" amb Junts per aconseguir un acord per a la Mesa del Congrés, del qual és optimista, i emmarca l'últim missatge de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que demanava "fets comprovables" per comprometre els vots de la seva formació, en la "lògica" de l'últim període de les negociacions.

"Conec molt bé la lògica de les negociacions i, per tant, crec que que estem en una lògica d'una negociació i en els últims temps d'una negociació", ha indicat sobre les paraules de Puigemont

En declaracions als mitjans de comunicació abans de la reunió del grup parlamentari de Sumar, ha defensat "discreció" en les converses entre les formacions com la "millor eina perquè les coses vagin bé", insistint que tant ella com l'exdiputat d'En Comú Podem Jaume Asens negocien amb Junts i altres formacions polítiques al "màxim nivell".

També ha tornat a reivindicar una reforma del reglament de la càmera per permetre intervencions en totes les llengües cooficials, doncs en la campanya electoral va deixar clar que Espanya és una nació "plural i diversa", és a dir, un "país de països".

ELOGIS A ARMENGOL

D'altra banda, ha enaltit el perfil de l'expresidenta balear i diputada socialista Francina Armengol per presidir el Congrés, doncs la seva figura recull moltes característiques de com ha de ser la política del segle XXI.

Al seu torn, Díaz ha destacat que les eleccions del 23J van mostrar que la ciutadania vol un govern de coalició progressista, doncs no només van validar les polítiques socials, ecològiques i feministes de l'última legislatura sinó que "Espanya vol més, més drets socials i laborals".