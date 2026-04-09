Yolanda Díaz, sobre l'acte de Rufián i Montero: "El que serveixi per mobilitzar l'electorat progressista benvingut sigui

Gustavo de la Paz - Europa Press
LA CORUNYA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha manifestat que "tot el que serveixi per mobilitzar l'electorat progressista benvingut sigui", preguntada a la Corunya per l'acte que protagonitzaran aquest dijous a Barcelona el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i l'eurodiputada de Podem i exministra d'Igualtat, Irene Montero.
Així, ha mostrat el seu suport a tot allò que permeti "reeditar el govern progressista" en les eleccions del 2027. "Som el govern que millora la vida de les persones, de les empreses, que garanteix els drets humans".
"El govern de la pau al món, som una referència", ha remarcat després d'assegurar que en "el paper humil" que li pertoca treballarà perquè es repeteixi l'executiu de coalició a Espanya.
La ministra ha fet aquestes declaracions abans de clausurar el projecte itinerant 'Formación en Ruta', desenvolupat per la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació i la Fundació Laboral de la Construcció.