Yolanda Díaz exigeix a Sánchez una reacció i un canvi profund en el govern: "Així no podem continuar"

A. Pérez Meca - Europa Press
MADRID 12 des. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz, ha reclamat al president espanyol, Pedro Sánchez, que escometi un "canvi profund en el govern" i que actuï amb mesures anticorrupció, ja que l'executiu "així no pot continuar".
"S'han acabat les reflexions, s'han acabat els canvis i les reformes cosmètiques. Hi ha un punt i a part i toca actuar", ha advertit en unes declaracions a 'La Sexta', recollides per Europa Press, arran dels casos de presumpta corrupció que afecten l'entorn del PSOE.
Díaz ha recalcat que no li competeix a ella decidir si hi ha d'haver eleccions anticipades, perquè és respectuosa amb les atribucions del president, però ha insistit que l'executiu "ha de ser reformulat en profunditat".
A més a més, ha instat el PSOE a donar explicacions per aquests casos i prendre decisions, perquè estar callats no beneficia ningú. "Aquest punt és d'inflexió, no hi ha marxa enrere, toca actuar i fer net". És més, ha afegit que si ella fos presidenta, estaria "compareixent en aquests moments".