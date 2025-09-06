Yolanda Díaz exigeix disculpes a Feijóo per la seva absència en l'obertura de l'any judicial: "Ha fallat als espanyols"

Insta el PP a dir si està "del costat dels treballadors" defensant aquest dimecres al Congrés la reducció de la jornada
MADRID, 6 set. (EUROPA PRESS) -
La vice-presidenta segona del Govern central i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha criticat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, per la seva absència en l'obertura de l'any judicial, assegurant que ha "fallat a Espanya". A més, li ha recordat que al ple del Congrés d'aquest dimecres té l'oportunitat per dir als espanyols si "està del costat dels treballadors" defensant la reducció de la jornada laboral.
En una entrevista a TVE, que ha recollit Europa Press, la ministra de Sumar ha respost al líder dels populars, després de dir que el president del Govern central, Pedro Sánchez, havia "fallat" al rei Felip VI per mantenir el fiscal general de l'Estat en l'obertura de l'any judicial. Díaz li ha dit a Feijóo que qui ha "fallat als espanyols" ha estat ell deixant-los plantats a l'acte.
"El senyor Feijóo s'ha equivocat rotundament. No s'assabenta del que està passant al nostre país. El senyor Feijóo ahir ha travessat una línia de la qual, o bé rectifica i demana disculpes per no complir amb la feina de casa institucional, o realment té un problema", ha afegit la dirigent de Sumar, instant-lo a "rectificar i demanar perdó" per haver faltat el respecte "als espanyols" absentant-se d'un acte institucional.
Així mateix, ha lamentat que el PP és un partit "insubmís" que "copeja les institucions" i que està "en mans de Vox". "Ha trencat tots els ponts d'institucionalitat", ha afegit, recordant que l'acte de l'obertura de l'any judicial comptava amb la presència de les principals autoritats de l'Estat, entre ells el rei o el ministre de Justícia, Félix Bolaños.
Amb tot, ha afirmat que "la gent treballadora d'aquest país" té dret a saber què farà el PP en la votació de la reducció de la jornada a la cambra baixa, que de moment no es preveu que tiri endavant per la negativa de Junts a donar suport a la norma, que ha registrat una esmena a la totalitat de la llei.
"Aquest dimecres el senyor Feijóo té una gran oportunitat per dir-li a la gent treballadora d'aquest país de quin costat està. Si està del costat dels drets dels treballadors amb la reducció de la jornada laboral, el dret a la desconnexió digital i les millores laborals, o vol copejar els treballadors i treballadores espanyoles, com ja va fer amb la reforma laboral", ha indicat.
ELS JUTGES TAMBÉ HAN DE RESPECTAR LA INSTITUCIONALITAT
Preguntada per les declaracions de la presidenta del Tribunal Suprem i del CGPJ, Isabel Perelló, que va qualificar d'"inoportuna" l'afirmació del president del Govern central sobre el fet que hi ha jutges que "fan política", Díaz ha coincidit que cal respectar la institucionalitat, però que s'ha de fer també "des del món judicial".
"Des del món judicial, quan hi ha irregularitats, o quan hi ha paraules altisonants per professionals de la justícia, jutges o jutgesses, també per a ells han d'exigir el respecte", ha etzibat Díaz, indicant que s'ha de demanar institucionalitat "en primer lloc als jutges i jutgesses d'aquest país".