Yolanda Díaz, sobre els pactes del PP amb Vox: "Feijóo no té escrúpols ni projecte de país"

Confia a tornar a "governar amb el PSOE" i fer-ho "millor"



MADRID, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Sumar a la Presidència del Govern central, Yolanda Díaz, ha opinat que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no té escrúpols ni projecte de país" en relació amb els acords que ha tancat la formació blava amb Vox a diverses comunitats autònomes.

"Feijóo no té escrúpols ni projecte de país. I, com ha fet sempre a Galícia, farà el que sigui necessari, i contra qui sigui, i utilitzarà els mecanismes necessaris per intentar guanyar", ha valorat Díaz en una entrevista en el diari 'El País', recollida per Europa Press.

En aquesta línia, la candidata de Sumar ha opinat que "Espanya pensa que (Feijóo) és un home moderat", si bé, segons ella, "no ho és en absolut". "Un aspirant a governar un país a través de les mentides i del mitjà que calgui posa en escac la democràcia i aquestes eleccions també van d'això", ha afegit.

Preguntada sobre una de les seves propostes que han cridat més l'atenció per a aquesta legislatura, la de donar 20.000 euros als joves que facin 18 anys perquè puguin "emprendre o formar-se" --un import que s'entregaria sense tenir en compte criteris de renda familiar--, ha assegurat que la mesura és compatible amb la revaloració de les pensions.

"El sistema espanyol té un problema d'ingressos, no de despesa. Nosaltres volem avançar molt més. Hem de continuar destopant les bases màximes de cotització. Espanya té una despesa social en pensions molt moderada, estem en nivells més que assumibles. És ideològic el discurs de les pensions. Les dretes volen anar cap a un sistema de privatització anomenat eufemísticament 'sistema mixt de pensions', és a dir, "de capitalització i de manera clara", ha afirmat.

En aquest sentit, ha aprofundit que l'entrega dels 20.000 euros als joves que facin 18 anys, una mesura que s'estima que tindria un cost d'uns 10.000 milions d'euros, és "una mesura modesta", si bé l'import és "important" per a les famílies d'"ingressos moderats"

"Existirà una instància i un tràmit administratiu imprescindible per sol·licitar-la als 18 anys. I a partir d'aquí hi haurà un procés d'acompanyament perquè no és el mateix que un jove es vulgui formar, que vulgui iniciar una activitat mercantil, muntant una perruqueria o una llibreria. Hi haurà un acompanyament amb la garantia que a l'edat estimada percebi aquesta renda", ha explicat.

La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social també ha valorat una altra de les propostes principals de Sumar de cara als comicis generals del 23 de juliol, la de reduir la jornada laboral de 40 a 32 hores setmanals a finals de la pròxima legislatura.

"A Espanya ja s'estan negociant convenis col·lectius per sota de les 40 hores i la majoria ja està en 38 hores i mitja. Per tant, la proposta és anar, el 2024, a les 37 hores i mitja, i després obrir un procés de diàleg social per arribar a un acord. La jornada és essencial per millorar la productivitat i tenim un problema gravíssim amb la productivitat del qual mai no es parla", ha indicat.

CATALUNYA

D'altra banda, la líder de Sumar ha valorat les paraules del portaveu d'Esquerra Republicana (ERC) al Congrés, Gabriel Rufián, que fa uns dies va dir que li fa més "por" Yolanda Díaz que el president de Vox, Santiago Abascal, i va posar com a exemple el fet que la coalició hagi "deixat a la cuneta" la ministra Irene Montero, exclosa de les llistes.

Sobre això, la líder de Sumar ha subratllat que Rufián ha de donar explicacions sobre el que va dir. "Jo em dedico a arreglar problemes de la gent i crec que el senyor Rufián ha d'explicar aquestes paraules. No em confondré mai d'adversari. M'ho han ensenyat a casa meva, i només el fet d'avançar una miqueta en els drets per als treballadors i treballadores ja em fa sentir millor", ha apuntat.

Quant a política territorial a Catalunya, la vicepresidenta segona ha assegurat que defensa el diàleg entre el govern autonòmic i el central.

"Quan dic 'dialogar' és fer com hem fet en la reforma laboral, asseure's cada dia, els equips i les hores que calgui, i prendre-s'ho de debò. A Catalunya ja hem passat pàgina i estem en una altra clau", ha assenyalat.

En aquest context, Díaz ha descartat que els possibles acords entre la Generalitat i el Govern central incloguin la independència de Catalunya. "És evident que això no està sobre la taula. Jo vull un país amb rigor en el qual Catalunya estigui dins. I treballaré perquè això sigui així. Però vull un país en el qual tinguem la millor Catalunya, la de l'Assemblea de Catalunya, la de la cultura, la que lluita i eixampla la democràcia. És que la necessitem més que mai. La Catalunya que va ser clau al nostre país", ha asseverat.

GOVERNAR AMB EL PSOE

D'altra banda, preguntada sobre si se sentiria "còmoda" tornant a governar en coalició amb el PSOE i amb Pedro Sánchez de president de l'Executiu central, Díaz ha subratllat que no té més que "agraïment i afecte" per al líder del Govern espanyol.

"No tinc més que agraïment i afecte per al senyor Sánchez i, en moments difícils en el Govern d'Espanya, part del projecte que portava el Ministeri de Treball ha tirat endavant perquè el president va confiar en mi", ha destacat.

"Sumar governarà amb el PSOE i, a més, governarem millor. Els progressistes i les progressistes volen un canvi a millor. I no parlo de la gestió. Parlo de com caminarem en aquesta coalició, com ens adreçarem a la societat espanyola i com, metodològicament, farem les coses", ha afegit.