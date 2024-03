Yolanda Díaz, sobre els canvis en l'amnistia: "Aquesta llei no és ni per a Marta Rovira ni per a Puigdemont"

MADRID, 6 març (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha afirmat que malgrat que hi pugui haver canvis en la llei d'amnistia per obtenir el 'sí' dels partits independentistes catalans, la norma "no és ni per a Marta Rovira ni per a (Carles) Puigdemont", i ha assegurat que les modificacions compliran la directiva europea i estaran "dins" la legalitat espanyola.

"Aquesta llei no és ni per a Marta Rovira ni per a Puigdemont. Aquesta llei és per a la ciutadania catalana que es va veure immersa en un procés al qual no hauríem d'haver arribat mai", ha dit en una entrevista a RNE, recollida per Europa Press, en referència a la secretària general d'ERC i a l'expresident català i líder de Junts, respectivament.

Díaz ha aprofundit que la llei d'amnistia serveix per donar una solució a una "gestió pèssima del PP, que va abdicar de la política" durant el procés i que ha portat Espanya a una situació a la qual no s'hauria "d'haver arribat" mai i a la qual també van contribuir "els independentistes".

L'amnistia, per tant, és segons la líder de Sumar "per a la ciutadania catalana i no per a persones concretes" perquè "no hi ha normes per a persones concretes". "Aquesta norma permetrà una reconciliació en un procés polític al qual no hauríem d'haver arribat mai", ha resolt.

També ha volgut donar un missatge de "tranquil·litat" a la ciutadania, en aclarir que la norma que s'aprovarà "és constitucional" i que les modificacions que s'hi incorporin "estan dins el compliment de la directiva europea" i també "dins la legalitat al nostre país".

Preguntada sobre si l'expresident Carles Puigdemont podrà evitar amb els canvis en l'amnistia la causa per terrorisme que té oberta pel Tribunal Suprem, Díaz ha manifestat la voluntat de ser "prudent" i no fer "aquests judicis", si bé ha indicat que Espanya "sap molt bé què és el terrorisme" i que "el que ha passat a Catalunya no és terrorisme".