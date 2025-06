Yolanda Díaz diu que el problema de la corrupció està a PSOE i PP i vol contundència contra "pocavergonyes i "corruptes"

MADRID 21 juny (EUROPA PRESS) -

La vice-presidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha dit aquest dissabte que el problema de la corrupció a Espanya "no és nou" i resideix en el bipartidisme del PSOE i el PP, al mateix temps que ha demanat contundència contra "pocavergonyes" i "corruptes" en referència als presumptes casos de corrupció que impliquen els ex-alts càrrecs socialistes José Luis Ábalos i Santos Cerdán.

Durant la clausura del tretzè congrés confederal de CCOO, Yolanda Díaz ha asseverat que "l'atrapa la indignació" per les informacions sabudes sobre la cúpula del Partit Socialista i sobretot "pels comportaments de pocavergonyes, de senyors corruptes i de la seva designable manera d'actuar".

Així mateix, ha asseverat que sent indignació pels fets perquè, quan el Ministeri de Treball negociava amb sindicats i patronal la concessió d'expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) als treballadors en pandèmia o la pujada del salari mínim, al costat hi havia "pocavergonyes que estaven robant". "Mentre uns acordaven mossegades al costat del Ministeri de Treball, d'altres estàvem lluitant per la reforma laboral", ha postil·lat.

En aquest sentit, Yolanda Díaz ha reivindicat que "no som totes iguals". "La corrupció zero sí que existeix. No som iguals de cap manera. Nosaltres som netes, tenim cinc ministeris nets i tenim un espai polític que ha governat i mai ha robat", ha subratllat.

Per aquest motiu, la vicepresidenta ha remarcat que espera que s'actuï "amb contundència" sobre els corruptors i que els "caigui tot el pes de la llei" a sobre. També espera mesures de regeneració democràtica realment efectives perquè els corruptors que existeixen i els corruptes deixin d'operar a Espanya.

De fet, ha relatat que molts empresaris del país s'han acostumat a cridar a les portes del despatx de ministres per temptar-los amb mossegades, però no obstant això a ella "mai" ha anat ningú a oferir-li res perquè saben la resposta que trobaran.

Qui sí que ha cridat a les seves portes, ha dit la vicepresidenta, han estat "les netejadores, les caixeres, els transportistes o els riders", tots "gent formada d'aquest país". "Ve gent perquè la defensem als seus llocs de treball. I aquí sempre tenen la porta oberta", ha reblat.