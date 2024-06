Díaz dimiteix com a líder de Sumar després de la garrotada de les eleccions europees

MADRID, 10 juny (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz, ha anunciat aquest dilluns que renuncia com a líder de Sumar després de la garrotada electoral que ha patit la formació després de les eleccions europees de diumenge.

Així ho ha manifestat durant una declaració pública després de la reunió de l'executiva de Sumar que s'ha allargat durant més de tres hores. D'aquesta manera, formalitza la dimissió com a coordinadora general de la formació després de ser elegida el març d'aquest any per al càrrec en la primera assemblea estatal de la formació i assumeix en primera persona la patacada de les europees.

El nefast balanç en els comicis del 9J ha obert una forta crisi en la coalició d'esquerres, amb veus crítiques a Més Madrid com el dirigent Eduardo Fernández Rubiño que demandava que la cúpula de Sumar assumís responsabilitats.

Aquest dilluns, el líder d'IU ha manifestat que després del decebedor resultat de Sumar, que els deixa fora del Parlament Europeu per primera vegada en la seva història, que "tot projecte sense organització és efímer".