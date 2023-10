Yolanda Díaz demana l'alto el foc immediat a Gaza: "Israel està cometent crims de guerra i vulnera la legalitat"

MADRID, 29 oct. (EUROPA PRESS) -

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha demanat l'alto el foc "immediat" a Gaza i ha denunciat la vulneració "flagrant" del dret internacional d'Israel i ha asseverat que els Drets Humans "no són relativizables i la legalitat internacional tampoc".

"Tots clamem per l'alto el foc immediat a Gaza. És una crida que es realitza des de tothom. Demanem que cessi el foc i es faci amb urgència", ha assenyalat abans de l'inici de la manifestació en suport a Palestina que s'ha celebrat aquest diumenge a Madrid.

Yolanda Díaz ha mostrat la seva conformitat amb la Conferència de Pau dins de sis mesos, però "el ja és ara". A més, ha afirmat que el 40 per cent de la població a Gaza és infantil, per la qual cosa ha mostrat la seva "indignitat" per la comissió dels crims d'Israel.

"És evident que Israel està cometent crims de guerra i quan parlem d'això ens referim a la depuració de responsabilitats jurídiques i estem parlant de vulneració de la legalitat internacional. No hi ha dobles vares", ha indicat.

En aquest sentit, ha recordat que des de Nacions Unides també s'ha condemnat la guerra d'Israel i s'ha demanat l'alt al foc. "Clamem, no solament amb un exercici de tranquil·litat, de serenitat i de pau, sinó per l'alto el foc", ha insistit.