Yolanda Díaz defensa reunir-se amb Puigdemont i subratlla que Sánchez és qui ha de decidir "quan i com" fer-ho

MADRID 27 gen. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha defensat dialogar amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, per "recobrar la confiança" i ha manifestat que correspon al president del Govern central, Pedro Sánchez, decidir "quan" i "com" manté una trobada amb ell.

"Ha de ser ell (Sánchez) i no pas jo qui decideixi quan i com s'ha de fer. Però jo he anat a visitar el senyor Puigdemont sent molt conscient del que feia, com quan vaig anar a visitar el Papa, com quan em reuneixo amb la meva homòloga als Estats Units ara", ha traslladat durant la seva intervenció en els Esmorzars Informatius d'Europa Press.

La ministra també ha explicat que ha parlat recentment amb Puigdemont, tot i que no durant els darrers dies després del rebuig de Junts al decret òmnibus, i que ho ha fet públic quan l'hi han preguntat.

La també ministra de Treball ha dissertat que en "democràcia cal parlar amb tothom" i que cal enterrar totalment l'estratègia política del PP, basada a "confrontar" Catalunya amb Espanya.

En referència als líders polítics independentistes que van ser condemnats pel procés i després indultats, ha desglossat que en un país democràtic "no s'ha de ser a la presó per les ideologies polítiques que un defensi, sempre que siguin pacífiques".

RECOBRAR LA CONFIANÇA AMB JUNTS

Per tant, defensa parlar amb tothom excepte amb Vox. "Si jo parlo amb totes les formacions polítiques, per què no hi parlarà el president del govern? (...) Jo crec que el president, cosa que fa igual que faig jo, ha de parlar amb tothom. Ha de ser ell, no pas jo, qui decideixi".

Sobre si el Govern central s'ha de sotmetre a una qüestió de confiança com demana Junts, Díaz ha respost que la clau és "recobrar la confiança" amb els postconvergents, "la qual cosa implica dialogar, entendre's i arribar a punts d'entesa". Això crec que és molt important.