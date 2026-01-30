Yolanda Díaz defensa la pujada de l'SMI: "Ja no és un salari de subsistència"

Nega que li molesti que la regularització de migrants arribi després d'un acord del PSOE amb Podem
La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha assegurat que amb l'acord del Ministeri amb CCOO i la UGT --sense la CEOE i Cepyme-- per apujar el salari mínim interprofessional (SMI) un 3,1% el 2026, fins als 1.221 euros mensuals amb catorze pagues, l'SMI "ja no és un salari de subsistència".
"Hem tret molta gent treballadora de la pobresa laboral, però és que el que hem acordat a més és fonamental, que és regular la compensació i l'absorció dels complements", ha dit en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Ha explicat que amb la regulació dels complements es posa fi a "una trampa que fan alguns empresaris" que, segons ella, juguen a través dels complements per compensar la pujada de l'SMI.
Ha lamentat que les patronals CEOE i Cepyme no hagin subscrit l'acord: "La patronal espanyola no vol acordar res amb el Govern d'Espanya".
Ha defensat que l'SMI no sigui diferent entre territoris de l'Estat perquè és "una eina de mínim per baix, justament de garantia d'igualació social" en el conjunt del país.
REGULARITZACIÓ DE MIGRANTS
Ha reivindicat la regularització de migrants com "una de les millors mesures" per defensar els drets humans i per posar fi a l'explotació laboral a Espanya, textualment.
Preguntada per si a Sumar li molesta que la regularització arribi després d'un acord del PSOE amb Podem, ho ha negat: "Si trec rendibilitat electoral o no al que faig tant me fa, perquè m'hi deixo la pell des que he arribat al Ministeri de Treball en el qual em trobo per millorar la vida de la gent treballadora".