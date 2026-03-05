Yolanda Díaz defensa l'enviament de la fragata perquè és una missió defensiva

Sira Rego reafirma que Espanya no participarà en "guerres il·legals" que són "agressions imperialistes"
MADRID, 5 març (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz, ha defensat l'enviament de la fragata Cristóbal Colón a Xipre per reforçar la seguretat europea contra possibles atacs de l'Iran en subratllar que és una actuació "estrictament defensiva i en el marc de la Unió Europea".
En unes declaracions davant els mitjans després de reunir-se amb els agents socials pels possibles efectes socioeconòmics d'aquest conflicte, Díaz ha detallat que Sumar, el soci minoritari de l'executiu espanyol, estava "completament" informat de la missió que tindrà aquesta embarcació, que serà "defensiva" i emparada per la UE, és a dir, desvinculada de l'operació militar dels Estats Units i Israel.
D'altra banda, ha advertit que hi ha "preocupació absoluta" pel que està fent l'admnistració de Donald Trump, amb les seves decisions de caràcter econòmic (per l'amenaça de trencar les relacions comercials amb Espanya) i en matèria de drets humans (davant l'ofensiva a l'Iran).
"El més greu és que el senyor Trump s'està prenent la llei pel seu compte, és a dir, aquesta invasió a l'Iran és il·legal, no està afavorida per la legalitat internacional i la posició del Govern d'Espanya és estar al costat dels drets humans i la legalitat internacional", ha reblat.
SIRA REGO: "NO PARTICIPEM EN GUERRES IL·LEGALS"
D'altra banda, la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha reafirmat que la posició d'Espanya és no donar suport "de cap manera" a una acció militar il·legal i s'ha mostrat "orgullosa" d'haver impedit que "avions militars nord-americans sortissin de territori espanyol per participar en aquesta agressió imperialista", en al·lusió a la denegació de l'ús de les bases de Rota i Morón per a aquest conflicte.
En unes declaracions als mitjans, Rego ha afegit que hi ha una "onada de suports internacionals" a la posició d'Espanya. "En aquests moments tenir un país com el nostre que està al costat de la pau, del dret internacional, és absolutament clau", ha reblat per insistir en la seva oposició a "guerres il·legals que són agressions imperialistes".