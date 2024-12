Yolanda Díaz defensa actualitzar la Constitució als "nous reptes" del segle XXI

MADRID 6 des. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha defensat que la Constitució s'ha d'actualitzar als "nous reptes" del segle XXI i insta a complir la Carta Magna en matèria d'habitatge i drets laborals.

"El segle XXI ens ha portat nous reptes que ens han d'empènyer a actualitzar la nostra Constitució", ha traslladat a través d'un missatge a la xarxa social X.

Díaz, que no pot acudir avui a l'acte commemoratiu a la Carta Magna al Congrés en trobar-se en unn viatge oficial a Mèxic, ha afirmat que "no hi ha millor celebració que garantir-ne el compliment".

"Habitatge, sanitat, educació, igualtat i drets laborals. Les constitucions construeixen les nostres societats i evolucionen amb elles", ha resolt.

Sumar, per exemple, ha advocat entre les seves propostes per blindar el dret a l'avortament en la Constitució.