Yolanda Díaz critica Peinado: la seva instrucció s'estudiarà "a totes les facultats de Dret"

La vicepresidenta segona del Gover espanyol, Yolanda Díaz, ha criticat la instrucció de Juan Carlos Peinado després de la interlocutòria en què el jutge informa a la dona del president, Begoña Gómez, que ha acordat transformar les diligències perquè sigui un jurat popular qui la jutgi per presumpta malversació de cabals públics relativa a la contractació de l'assistent de Presidència.
"La instrucció que està practicant el jutge Peinado s'estudiar a partir d'aquesta data a totes les facultats de Dret d'aquest país", ha dit en els passadissos del Congrés en preguntar-li els periodistes sobre la decisió del magistrat.
En una interlocutòria a què ha tingut accés Europa Press, el titular del Jutjat d'Instrucció 41 de Madrid ha citat Gómez, la seva assessora a la Moncloa Cristina Álvarez i el delegat del Govern a Madrid Francisco Martín Aguirre a anar a la seu judicial dissabte 27 de setembre a les 18 per a una compareixença prèvia.
