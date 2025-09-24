Publicat 24/09/2025 13:38

Yolanda Díaz critica Peinado: la seva instrucció s'estudiarà "a totes les facultats de Dret"

La vice-presidenta segona, Yolanda Díaz, durant l'acte de lliurament del Premi Nacional de Cinematografia en el Festival de Cinema de Sant Sebastià, en Tabalakera, a 20 de setembre de 2025, a Sant Sebastià, Guipúscoa, País Basc (Espanya). - Arnaitz Rubio - Europa Press

MADRID 24 set. (EUROPA PRESS TELEVISIÓ) -

La vicepresidenta segona del Gover espanyol, Yolanda Díaz, ha criticat la instrucció de Juan Carlos Peinado després de la interlocutòria en què el jutge informa a la dona del president, Begoña Gómez, que ha acordat transformar les diligències perquè sigui un jurat popular qui la jutgi per presumpta malversació de cabals públics relativa a la contractació de l'assistent de Presidència.

"La instrucció que està practicant el jutge Peinado s'estudiar a partir d'aquesta data a totes les facultats de Dret d'aquest país", ha dit en els passadissos del Congrés en preguntar-li els periodistes sobre la decisió del magistrat.

En una interlocutòria a què ha tingut accés Europa Press, el titular del Jutjat d'Instrucció 41 de Madrid ha citat Gómez, la seva assessora a la Moncloa Cristina Álvarez i el delegat del Govern a Madrid Francisco Martín Aguirre a anar a la seu judicial dissabte 27 de setembre a les 18 per a una compareixença prèvia.

