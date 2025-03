Díaz apunta que l'acord PSOE-Junts "no altera les competències de l'Estat"

Demana al PP que "estudiï amb calma i profunditat" la proposició de llei perquè no incompleix la Constitució

MADRID, 4 març (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha assegurat que coneixia el contingut de l'acord subscrit entre el PSOE i Junts per a la cessió de competències d'immigració a Catalunya, atès que ha apuntat que es tracta d'"una delegació de competències compartida" que "no altera les competències de l'Estat".

En una entrevista a 'La hora de la 1' de TVE, que ha recollit Europa Press, la vicepresidenta ha valorat com "important" la proposició de llei registrada aquest dimarts al Congrés pels socialistes i independentistes catalans perquè se situa en el marc constitucional, la legislació europea i dins el respecte als drets humans.

"Vull assenyalar per donar tranquil·litat que se situa en el marc del respecte constitucional i també del respecte a les competències que ens marquen les directives europees", ha explicat, per afegir que "el més transcendent" és que el respecte als drets humans "queda garantit".

Díaz ha indicat que la norma s'emmarca en l'article 150 de la Carta Magna i que és "una delegació de competències compartida, és a dir, no s'alteren les competències que té l'Estat" en immigració. Per això, ha demanat a l'oposició, i en concret al PP, que "ho estudiï amb calma i profunditat" i que en tot cas faci "les matisacions que vulguin" en la tramitació parlamentària de la llei.

Després de defensar la norma perquè creu "en l'esperit autonomista" i perquè considera que "com més proximitat" hi hagi en les competències "és previsible que es gestioni millor", la titular de Treball ha insistit que ha de ser "sempre respectant i vetllant per la titularitat de l'Estat", com en el cas dels permisos de residència, que segons l'acord es gestionaran a través de la Generalitat.

Preguntada sobre si Sumar votarà que sí a la proposició de llei a la cambra baixa, Díaz ha evitat respondre i s'ha limitat a dir que "la proposta que es formula avui" respecta els drets fonamentals dels migrants, i que en tot cas caldrà esperar "a les aportacions" que es facin durant la tramitació parlamentària.